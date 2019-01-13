مقتل 6 إرهابيين في مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل ستة من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمة وكر اختبائهم بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق «أسيوط - سوهاج» الصحراوي الغربي.

وذكر التلفزيون المصري أن معلومات وردت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم، بعيداً عن الرصد الأمني، وداهمت القوات الوكر، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، أطلقت العناصر الإرهابية النيران تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عن ذلك مقتل ستة إرهابيين، وتم العثور على ست بنادق وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة.