اسم "أوباما" يقترب من برج ترامب في نيويورك

المصدر: دبي – شريف عبدالمنعم

وقّع أكثر من 5 آلاف شخص على التماس لإعادة تسمية المنطقة التي يقع فيها برج ترامب في نيويورك، باسم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومن المقرر تسليم الطلب إلى عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، عقب وصول التوقيعات على موقع MoveOn إلى 7 آلاف و500 توقيع، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وجاء في الالتماس: "نطلب إعادة تسمية الجادة الخامسة بين شارعي 56 و 57 باسم باراك أوباما، يجب تغيير أي عنوان في هذا الجزء من الجادة الخامسة وفقًا لذلك"، وأي تغيير سيتم إجراؤه في هذا المجال سيؤثر أيضا على ناطحة سحاب ترامب المكونة من 58 طابقًا في الجادة الخامسة.

وسيكون المبنى الذي كان ترامب يدير منه حملته الرئاسية خلال عام 2016، المقر الرئيسي لحملته للانتخابات المقبلة في عام 2020، وتشهد المنطقة تدابير أمنية مشددة، واحتجاجات متعددة يقوم بها الرافضين لـ"ترامب".

وأشار الالتماس إلى أن مدينة لوس أنجلوس كرمت باراك أوباما مؤخرا بإطلاق اسمه على الطريق السريع 134 بالقرب من وسط المدينة، مضيفا: ""نطلب من مجلس مدينة نيويورك أن يفعل الشيء نفسه عن طريق إعادة تسمية كتلة من الجادة الخامسة باسم أوباما الذي أنقذ الولايات المتحدة من الركود العظيم، وحقق الكثير من الإنجازات".



