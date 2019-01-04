مصر تعلن تدمير 37 نفقاً بسيناء في 2018

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أفاد تقرير إخباري، أمس، بأن قوات حرس الحدود المصرية تمكنت خلال عام 2018 من تدمير 37 نفقاً، وتوقيف نحو 19 ألف مهاجر غير شرعي.

ووفقاً للموقع الرسمي للتلفزيون المصري، فإن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير 37 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لنحو 19 ألف فرد من جنسيات مختلفة، عبر الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة.

كما أظهرت الإحصاءات أنه خلال العام الماضي تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 4800 قطعة سلاح، و13 ألف طلقة أعيرة مختلفة، و650 كيلوغراماً من المواد المتفجرة.