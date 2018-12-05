السيسي يؤكد متانة العلاقات المصرية - الأميركية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركي، دانيال كوتس، متانة العلاقات المصرية - الأميركية، والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على صعيد جهود مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون الأمني والاستخباراتي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان صحافي، إن الرئيس المصري أشاد بالتنسيق والتشاور المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد كوتس حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لاسيما في ضوء الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري، ومساعيها الحثيثة لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا في المنطقة.