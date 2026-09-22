غدا الأربعاء... تعامد شمس الظهيرة على معابد الكرنك في يوم الاعتدال الخريفي

تشهد مجموعة معابد الكرنك في مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، غدا الأربعاء، تعامد شمس الظهيرة لتضييء الغرف المقدسة داخل معبدي المعبود بتاح، والملك رمسيس الثالث في مناسبة حلول يوم الاعتدال الخريفي.

وقال رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) ، إن خيوط الشمس الذهبية تتهادي لتُنير ظلمة الغرف المقدسة في داخل المعبدين إيذاناً ببداية فصل الخريف، في تأكيد على استخدام المصري القديم للمعابد كمراصد فلكية دقيقة للزمن.

وأضاف أن الظاهرة تُبرز المكانة التي احتلتها معابد الكرنك في مجال العلوم الفلكية، ومكانتها ، كذلك ، كأحد أقدم المراصد الفلكية في العالم، حيث يعود استخدام تلك المعابد كمراصد فلكية لأكثر من أربعة آلاف عام مضت.

وأكد أبو زيد أن معابد الكرنك، وفي المقدمة منها معبد الملك رمسيس الثالث "ثروة فلكية" وذلك نظراً لما تم رصده من ظواهر فلكية بها يرجع تاريخها لألاف السنين.

وبحسب دراسة علمية أعدها "أبوزيد" وجرى نشرها ضمن برامج النشر العلمي بجامعة الأقصر، ارتبطت معابد الكرنك ارتباطاً وثيقاً بفصول العام الأربعة عبر ما تشهده من ظواهر فلكية جرى رصدها وتوثيقها من خلال الدراسات التاريخية والمعمارية والفلكية والمراقبة وقياس حركة الضوء.

وتوضح الدراسة أن معابد الكرنك سجلت من خلال المساقط الضوئية حركة فصول العام، ومنها فصل الخريف. وأن تلك الظاهرة تُضاف لما قدمه المصري القديم من إسهامات في علوم الفلك، وتُثبت أن مجموعة معابد الكرنك ترتبط ارتباطاً وثيقا في عمارتها وتحديد اتجاهاتها بحركة الأجرام السماوية. وتمكن المصري القديم من تطويع علوم العمارة والفلك في خدمة الأغراض الحياتية والدينية.

يُذكر أن مدينة الأقصر الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد والمقاصير التي شيّدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، تشهد معابدها الأثرية مجموعة من الظواهر الفلكية التي ترتبط بأحداث دينية ودنيوية احتفل بها المصري القديم، وارتبط بعضها بأحداث فلكية مثل بدايات الفصول.

وتمكن باحثون مصريون من رصد وتوثيق تلك الظواهر في المعابد والمقاصير القديمة في شرق الأقصر وغربها، وهي الظواهر التي تشهدها معابد الكرنك، وهابو، والدير البحري، وإيزيس الذي يُعرف بمعبد "دير شلويط".