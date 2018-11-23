وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

توفي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الجنرال إيغور كوروبوف الذي أشرف على سلسلة من العمليات الكبيرة في الخارج، حسبما أعلنت موسكو التي وصفته بـ«الرجل العظيم».

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كوروبوف (62 عاماً) الذي يشغل هذا المنصب منذ 2016، توفي، أول من أمس، بعد معاناة «طويلة من مرض خطير».

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن الأدميرال ايغور كوستيوكوف (57 عاماً) النائب الأول لكوروبوف، عين رئيساً لجهاز الاستخبارات بالنيابة.

وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت دول غربية عدة الاستخبارات العسكرية (جي آر يو) بالتورط في هجمات معلوماتية وعمليات قرصنة في جميع أنحاء العالم. كما اتهمت لندن هذا الجهاز بالتورط في تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مارس الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة جهاز الاستخبارات العسكرية بأنه يقف وراء اختراق عدد من حواسيب الحزب الديمقراطي الأميركي، الأمر الذي كشف فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.