الجبير:الملك سلمان مصمم على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم، لشبكة «فوكس نيوز» أن العاهل السعودي الملك سلمان مصمم على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الجبير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي، واصفا مقتله بـ«الخطأ الجسيم»، وأضاف أن تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية دفعنا للتحقيق.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن البحث عن جثة الصحافي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول، لا يزال مستمرا، مؤكدا أن الرياض تجهل مكان وجود جثة خاشقجي.

وأكد الجبير بأن العلاقات السعودية - الأميركية ستتجاوز قضية خاشقجي، مشدداً على أن المملكة ستواصل تقديم المعلومات عن وفاة خاشقجي بمجرد توافرها.