بعد أيام من رحيل «هيلي».. ترامب: وزير الدفاع الأميركي قد يستقيل من منصبه

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع جيمس ماتيس، يعتزم الاستقالة من منصبه، لكنه أضاف في مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة «سي.بي.إس» أن "ماتيس" قد يفعل ذلك.

وتابع ترامب أنه يعتبر ماتيس «ديمقراطيا نوعا ما»، مضيفا وفقا لمقتطف من المقابلة تم بثه اليوم الأحد قبل إذاعة البرنامج: "ماتيس ربما يعتزم الاستقالة، إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما، لكن الجنرال ماتيس شخص طيب، إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية، قد يستقيل".

وضمت قائمة الراحلين عن إدارة ترامب بالإقالة أو الاستقالة منذ جرى تنصيبه في 20 يناير 2017 حوالي 28 شخصا حتى الآن، أحدثهم السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والتي تقدمت باستقالتها من منصبها، الثلاثاء الماضي.

وكان من أبرز الراحلين عن مناصبهم في إدارة ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية توم برايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" جيمس كومي، ونائبه أندرو ماكابي، ومدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت، ومستشار الأمن الداخلي توم بوسيرت، ومستشار الأمن القومي مايكل فلين، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي مايكل أنطون، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني جاري كوهن، وكبير الاستراتيجيين بالبيت الأبيض ستيف بانون، وكبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.

واشنطن - وكالات