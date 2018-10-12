6 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

استشهد ستة فلسطينيين أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة ان أربعة فلسطينيين استشهدوا شرق مخيم البريج في وسط القطاع فيما استشهد اثنان شرق مدينة غزة وقرب رفح جنوبا.

وتراوح أعمار الشهداء الستة بين 17 و29 عاما.

وذكر شهود أن عددا من الشبان والفتية اخترقوا السياج الفاصل ودخلوا لعدد من الأمتار داخل المناطق الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وشرق جباليا شمال القطاع.

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة قرب الحدود مع إسرائيل، حيث أشعل متظاهرون عشرات إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين المتمركزين في نقاط عسكرية وغرف أسمنتية بالحجارة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما أعلن مصدر أمني.