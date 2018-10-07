بومبيو يمتدح زعيم كوريا الشمالية بتغريدة وصورة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صورة له وهو يسير برفقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال مادحا «قمت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ للقاء الرئيس كيم.. نواصل إحراز تقدم بشأن الاتفاقات التي توصلت إليها قمة سنغافورة.. شكرا لاستضافتي أنا وفريقي».

وحسب تقرير صحافي التقى كيم بوزير الخارجية الأميركي لنحو ساعتين تناولا خلالها الغداء في دار الضيافة الرسمية في بايخواون التي تعني حديقة المئة زهرة.

وقال كيم عبر مترجم لدى جلوسه إلى طاولة الغداء مع بومبيو «إنه يوم رائع جدا يبشر بمستقبل جيد للدولتين».

وقال بومبيو «شكرا لك على الاستضافة... الرئيس ترامب يرسل لك تحياته، لقد حظينا بنهار ناجح جدا... لذلك شكرا لك وأنا أتطلع للوقت الذي سنقضيه هنا على الغداء أيضا».

وكان من المقرر أن يقوم بومبيو بهذه الزيارة القصيرة، وهي رابع زياراته لكوريا الشمالية منذ مارس، في أواخر أغسطس لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي برر التأجيل بعدم إحراز تقدم.