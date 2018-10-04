مقتل قيادي في «داعش» و15 إرهابياً بسيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

قُتل قيادي في تنظيم «داعش»، الذي يتمركز بمحافظة شمال سيناء المصرية، كما قتل 15 إرهابياً خلال عملية مداهمة في المحافظة.

وقال مسؤول أمني في شمال سيناء، أمس، إن ما يسمى بـ«أبوحمزة المقدسي»، وهو أحد القادة الميدانيين لتنظيم «داعش» بسيناء وشارك في عمليات ضد قوات الجيش، تم قتله أثناء قصف للقوات الجوية المصرية بمنطقة جنوب بلدة الشيخ زويد.

وفي الوقت ذاته أعلن «داعش»، عبر تطبيق «تليغرام»، مقتل المقدسي، موضحاً أنه كان مسؤولاً عن «التخطيط والتدريب» في شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمني آخر، أمس، إن قوات الشرطة قتلت 15 عنصراً إرهابياً في مداهمة لإحدى المزارع بمدينة العريش، وذلك بعد أن وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية في العريش للقيام بعمليات عدائية، بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر (ذكرى عبور الجيش المصري قناة السويس في حرب 1973).

وأطلق الجيش المصري، في التاسع من فبراير الماضي، عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، للقضاء على الإرهابيين، وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 300 إرهابي، وما يزيد على 30 جندياً في الجيش.