بالصور.. «الخان الأحمر» تنتفض في وجه الاحتلال

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على عشرات الفلسطينيين المتواجدين في قرية الخان الأحمر الذين اعتصموا على الطريق الرئيسي الموصل إلى القرية (شارع أريحا - القدس) احتجاجا على إغلاق تلك الطرق.

وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت بإغلاق بعض الطرق الفرعية المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الأولى بإغلاق الطرق الفرعية الموصلة إلى قرية الوادي الأحمر التي تمت إزالتها فجر أمس في المنطقة الشمالية لقرية الخان الأحمر والمحاذية لمستوطنة«كفار أدوميم»، مشيرة إلى أن أعمال التجريف انتقلت بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية المحاذية للطريق الرئيسي الواصل إلى تجمع الخان الأحمر.