مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المصدر: القدس المحتلة ــ وكالات

اقتحم نحو 150 مستوطناً، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل.

وقال المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الفلسطينية، فراس الدبس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد، وسط محاولات مكثفة لأداء طقوس وصلوات وشعائر تلمودية فيه.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال موظف الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، رائد الزغير، أثناء عمله في المسجد الأقصى، وتم اقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة. وفي رام الله، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القوات الإسرائيلية بمواصلة قتل أطفال قطاع غزة، بعد استشهاد فتيين شرق القطاع برصاص قوات إسرائيلية أخيراً.

ورأت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «ضجيج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.. وضجيج المخططات والمؤامرات الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، لن يستطيع إخفاء التفرد الإسرائيلي الدموي بشعبنا وحقوقه وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته، ولن يتمكن من إخفاء التصعيد الحاصل في الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان الكبرى، وجريمة الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا، خصوصاً الأطفال منهم».