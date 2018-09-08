القبض على 14 إيرانيا دخلوا البحرين بجوازات سفر وأسماء مزورة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين، القبض على 14 شخصا إيرانيا، دخلوا المملكة بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية، منوها إلى استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم.

وحسب وكالة أنباء البحرين«بنا»،قال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، المواطنين إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية وفي حال أي اشتباه فيما يتعلق بجنسياتهم، عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة.