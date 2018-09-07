«يسار ألمانيا» يصف وزير الداخلية بـ «ترامب» لانتقاده الهجرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

وجّه حزب اليسار الألماني انتقادات حادة لوزير الداخلية، هورست زيهوفر، ووصفه بأنه «ترامب ألمانيا»، على خلفية قول الأخير إن قضية اللاجئين «أمّ كل المشكلات السياسية في هذا البلد».

وفي معرض انتقادها تصريحات زيهوفر، قالت المتحدثة عن الكتلة البرلمانية للحزب في الشؤون الداخلية، أولا يلبكه: «يتولد لدي انطباع تدريجي مؤداه أن وزير الداخلية هو أبو جميع مشكلات التمييز العنصري».

ورأت يلبكه أن الاعتقاد بأن الهجرة هي سبب التفرقة العنصرية «هو أسطورة يمينية تسوي بشكل لا يحتمل بين الجاني والضحية».

في السياق نفسه، طالب القائم بأعمال الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، يان كورته، مجلس الوزراء بالتبرؤ بشكل واضح من تصريحات زيهوفر، وقال إن ألمانيا أصبح لديها هي الأخرى ترامب خاص بها «يلقي بنفسه بثمن بخس في أحضان اليمينيين، ويحاول تعويض النقص الناتج عن عدم تحمل المسؤولية بحقائق بديلة».