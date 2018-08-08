السعودية تجدد ترحيبها بقدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

المصدر: جدة - وام

جددت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ وتمكينهم من أداء الفريضة رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن وزارة الحج والعمرة تأكيدها على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة .

وأشارت إلى أن قدوم الحجاج القطريين يكون عن طريق أي من شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية وبإمكان القطريين المقيمين في المملكة إقامة نظامية تسجيل طلباتهم لأداء مناسك الحج من داخل المملكة في الرابط الذي خصصته الوزارة لهم.