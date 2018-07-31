خطأ «فادح».. وزير خارجية بريطانيا: زوجتي يابانية

المصدر: بكين - رويترز

في زلة لسان خلال أول زيارة له إلى الصين، بصفته وزير خارجية بريطانيا الجديد، قال جيريمي هانت، أمس، لنظيره الصيني، إن زوجته يابانية، لكنه تدارك خطأه سريعاً.

وفي مستهل محادثاتهما في بكين، قال هانت لوزير الخارجية الصيني عضو مجلس الدولة، وانغ يي، إن علاقة قديمة تربطه بالصين، تبدأ برحلة بحقيبة ظهر، عندما كان عمره 19 عاماً.

وأضاف هانت مثيراً بكلماته الضحكات في الغرفة «زوجتي يابانية - زوجتي صينية. هذا خطأ فادح».

وتابع قائلاً «زوجتي صينية وأطفالي نصف صينيين، لذا فلدينا جد وجدة صينيان يعيشان في شيآن وروابط عائلية قوية في الصين». وبحسب الموقع الإلكتروني الخاص بهانت، فقد تزوج من لوشا في يوليو 2009، ولديهما ابن وابنتان. ورغم زلة اللسان، مضت بقية محادثاته مع وانغ، السفير الصيني السابق لدى اليابان، الذي يتحدث اليابانية بطلاقة، على نحو أفضل كثيراً.