الحكومة اليمنية: ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية

المصدر: عدن ■ وكالات

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من أبريل الجاري، التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار التي تدعيها الميليشيات، وأكد أن ميليشيات الحوثي تفتعل أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها.

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من أبريل 276.503 طناً مترياً، وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوماً، وأن 70% منها تم نقلها براً إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بمتوسط يومي 12 ألف طن متري، وجهتها الميليشيات إلى السوق السوداء.

وأشار الإرياني إلى أن مؤشرات تدفق الوقود أكدت أن 56.856 طناً تم توريدها من الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وأن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيات في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها، بعد أن جففت السوق الرسمية. وأكد استخدام ميليشيات الحوثي الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين اليمنيين.

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