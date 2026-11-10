نائب أمير منطقة الرياض يتفقد المبنى الإداري لأرامكو إثر عدوان جماعة الحوثي الإرهابية

تفقد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، أحد المباني الإدارية المدنية التابعة لشركة أرامكو السعودية بمدينة الرياض للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الآثم لجماعة الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية.

وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد ما أثبتته المملكة عن هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية واستهدافها للأعيان المدنية، مثمنًا جهود الجميع في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية.

واستمع لشرح عن الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية في الشركة والمنطقة، موجهاً بتقديم كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل مهام العاملين في الشركة.