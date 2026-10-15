السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ "كروز" في سماء المدينة المنورة

أعلنت السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) بمنطقة المدينة المنورة، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات التي شهدتها مناطق سعودية خلال الساعات الماضية. إذ أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير 14 صاروخاً وطائرة مسيّرة، شملت صواريخ باليستية ومجنحة استهدفت الرياض، والخرج، والمنطقة الشرقية، وخمس طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة، والمنطقة الجنوبية.