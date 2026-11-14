البديوي أمام مجلس الأمن: نحمّل إيران مسؤولية الاعتداءات.. وأمن دول الخليج كلٌّ لا يتجزأ

حمّل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تتعرض لها دول المجلس في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مطالباً طهران بالوقف الفوري لتهديداتها واعتداءاتها والكف عن دعم الميليشيات.

وشدد البديوي، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، مؤكداً تمسك دول المجلس بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، ومحملاً مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والدولية لضمان عدم تكرار الاعتداءات الإيرانية.