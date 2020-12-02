الحكومة اليمنية تدين جريمة الميليشيات في الدريهمي

المصدر: عدن - واس

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وتسببت بسقوط ثمانية قتلى من النساء والأطفال، وجرح 10 آخرين، وأعرب بيان عن إدانة الوزارة بأشد العبارات لهذا الاستهداف الدموي.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليمنية أن هذه الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تعد خرقاً صارخاً لجميع المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، وهي امتداد للانتهاكات العديدة التي تنتهجها هذه الميليشيات بحق المدنيين الأبرياء في كل أرجاء اليمن، وتمثل استمراراً لانتهاكها لمقتضيات اتفاق الحديدة، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة البشعة تظهر النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات الإرهابية، التي لا تلتزم بأي اتفاقيات، ولا تحترم أي أعراف إنسانية أو قوانين دولية.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووضع حد لاستمرار هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة جريمة الميليشيات بحق المدنيين في الدريهمي.

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