الحوثي حوّل المخاء إلى حقول للموت عبر التفخيخ

المصدر: المخاء ■الإمارات اليوم

أكد قائد فريق المسح الفني بمديرية المخاء اليمنية، أن ميلیشیات الحوثي ركزت في زراعتھا للألغام على المناطق الحیوية المرتبطة بحياة المدنيين ومصادر معيشتهم.

وقال قائد فریق المسح الفني، العقید علي ھادي، في تصريح خاص بمكتب «مسام» الإعلامي، إن ميلیشیات الحوثي حولت مدیریة المخاء إلى حقول للموت، من خلال تفخيخ الطرق الرئیسة والمناطق السكنية والمساحات الزراعية بآلاف الألغام والعبوات الناسفة.

وأشار العقید علي ھادي إلى أن الفرق الھندسية، التي تعمل في مدیریة المخاء، هي ستة فرق ھندسیة، وھي: الفريقان 25 و17 اللذان یعملان في منطقة جبل النار، والفریق 20 الذي یعمل في منطقة یختل، والفریق 21 في منطقة الزھاري، بالإضافة إلى فریق جمع القذائف، وفریق المسح الفني.

وأضاف قائد فریق المسح الفني أن آلاف الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعھا، التي تم نزعھا من قبل فرق «مسام» الھندسیة في مدیریة المخاء، تم تدمیرھا بحسب التوجیھات الصادرة من إدارة مشروع «مسام»، التي تحرص على تدمیر كل ما یتم نزعه لضمان عدم استخدامه مجدداً من أي طرف.