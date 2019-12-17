الحكومة اليمنية تدعو إلى الضغط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها

المصدر: عدن - وكالات

دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، إلى القيام بواجبها ومسؤولياتها المنوطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد، إن جرائم ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين الوزارة، والمفوضية التابعة للأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، وأشاد ممثل المفوضية بالجهود المبذولة من جانب الوزارة ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين. وأكد العبيد دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل 2020، والتي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.