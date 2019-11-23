دعوات للتظاهر ضد الميليشيات مع اقتراب ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دعا نشطاء وحقوقيون شباب في العاصمة اليمنية صنعاء إلى الخروج إلى شوارع المدينة للاحتجاج ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، امتداداً لانتفاضة الثاني من ديسمبر من عام 2017، التي قادها الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية للانتفاضة.

وشهدت المدينة عمليات واسعة لتعليق ملصقات تدعو لاستمرار الانتفاضة التي قادها صالح ضد الميليشيات، والتي يعدونها استمراراً لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وحملت المنشورات دعوات مباشرة لشباب المدينة للخروج خلال الأيام المقبلة ضد الميليشيات المدعومة من إيران، كما يحدث في العراق ولبنان، وتجسيداً لأهداف انتفاضة الثاني من ديسمبر، التي هدفت لاستعادة مؤسسات الدولة من عناصر الحوثي، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الثورة اليمنية المباركة.

من جانبه، بدأ الإعلام التابع لحزب المؤتمر الشعبي العام بنشر دعوات مسجلة للرئيس اليمني الراحل في خطابه الأخير قبل مقتله على يد الميليشيات في نهاية عام 2017، والتي يدعو فيها الشعب اليمني للثورة ضد الميليشيات، لاستعادة الدولة، والقضاء على جذور الإمامة المدعومة من إيران.

- شهدت صنعاء

عمليات واسعة

لتعليق ملصقات

تدعو إلى استمرار

الانتفاضة.