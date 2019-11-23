اليمن: تسليم مقر السفارة بطهران دليل إضافي على تبعية الميليشيات لإيران

المصدر: الرياض ـ سبأنت

‏وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تسليم النظام الإيراني ميليشيات الحوثي الانقلابية المقار الدبلوماسية لليمن في طهران بالعمل العدائي، والانتهاك الصارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني، وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة، وتحويل اليمن إلى منصة لإقلاق أمن المنطقة، واستهداف دول الجوار.

‏وأوضح الإرياني إلى أن «هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومة وشعباً تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية، واستخدام الميليشيات أداة لتنفيذ سياساته التدميرية في اليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات إيران لخدمة أبنائها، وليس لتمويل المشروعات التوسعية والميليشيات الطائفية».

‏وأشار إلى أن هذه الخطوة العدائية تؤكد الانخراط الكامل للميليشيات ضمن الأجندة الإيرانية.