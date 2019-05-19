عبدالملك: الانقلاب «الحوثي» بات على وشك السقوط

المصدر: الرياض - سبأنت

أشاد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، بالانتصارات البطولية الحاسمة، التي حققها الجيش اليمني وقوات المقاومة، بإسناد كامل من التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات الضالع، والتي تكللت بدحر ميليشيات الحوثي الانقلابية من مدينة قعطبة، والمناطق المجاورة لها، واستمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع أراضي اليمن من مشروعها الطائفي المدعوم إيرانياً، مؤكداً أن الانقلاب الوحشي الدموي لميليشيات الحوثي، بات على وشك السقوط.

وأجرى رئيس الوزراء اليمني اتصالاً هاتفياً مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، وحيا خلاله كل ما يسطره أبطال الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من بطولات وتضحيات خالدة، موضحاً أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تضحيات أولئك الأبطال، الذين وقفوا بشجاعة واستبسال للدفاع عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري وحاضر ومستقبل الوطن، وإجهاض مشروع الانقلابيين وداعميهم، الهادف إلى النيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

وثمن الدكتور معين عبدالملك الدور والإسناد اللوجستي الكامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدد التأكيد على أن الحكومة، وتحت قيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وبدعم من التحالف العربي، ماضية ومعها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكل أبناء الوطن، بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل، واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.

من جانبه، قدم قائد المنطقة العسكرية الرابعة، لرئيس الوزراء اليمني، إيضاحاً عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في جبهات الضالع، والروح المعنوية العالية للقوات الجيش في مواصلة التقدم حتى دحر ميليشيات الانقلاب، من بقية المناطق التي لاتزال تسيطر عليها.