مصر: انقلاب قطار بالعياط وتوقف حركة قطارات الصعيد

توقفت حركة القطارات على خط (القاهرة – أسوان / الصعيد)، إثر خروج وانقلاب 4 عربات عن السكة الحديد في مصر من قطار رقم "2010 VIP"، المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالقرب من مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وكانت الرحلة قد انطلقت من محطة مصر بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً متجهة نحو محافظات الوجه القبلي قبل أن يتعرض القطار للحادث.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر أمني أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما توقفت حركة القطارات بين الجيزة والصعيد في الاتجاهين عقب الحادث.

وعلى الفور، أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ، حيث دفعت بعدد من الأوناش والمعدات الثقيلة وفرق الصيانة والهندسة إلى موقع الحادث لبدء رفع العربات الـ4 الخارجة عن القضبان وإعادتها إلى المسار الصحيح، تمهيداً لفتح الخط وتسيير حركة القطارات المتوقفة في الاتجاهين.

وتكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع أطقم الإسعاف جهودها بمحيط الحادث لنقل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأي حالات إصابة ناجمة عن خروج العربات، جارٍ حصره لبيان الأعداد النهائية والتأكد من سلامة باقي الركاب.

وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل لجنة فنية عاجلة من مهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمعاينة شريط السكة الحديد وموقع الخروج لبيان الأسباب الفنية والتنفيذية التي أدت إلى الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة التشغيل.