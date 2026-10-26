السعودية.. تدمير 5 أنفاق و4 منصات ومخزن للصواريخ الباليستية للحوثيين في اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه انطلاقًا من الحق الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس لحماية أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وردًا على الاعتداءات المتكررة من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة واليمن باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، نفذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية بهدف تحييد مصادر التهديد.

وأضاف اللواء المالكي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن العملية النوعية شملت تدمير وتحييد أهدافًا عسكرية مشروعة بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، وشملت العملية تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية وعدد 4 منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية ومخزن للصواريخ، والتركيز على قطع إمدادات الميليشيا الحوثية بين مناطق سيطرتها، كما شملت العملية استهداف تحصينات الميليشيا وتجمعات عناصرها وعتادها العسكري بخطوط التماس بالداخل اليمني.