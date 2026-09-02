الإمارات تتضامن مع مصر والأردن وتُعزّي في ضحايا حادث انقلاب حافلة

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين