السعودية والأمم المتحدة تبحثان دعم العمل الإغاثي في اليمن

المصدر: الرياض - واس

التقى المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية، واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن.

وناقش الطرفان سبل دعم الأمن الغذائي، وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال عام 2019.

وقالت غراندي في تصريح صحافي: «الأزمة الإنسانية في اليمن تزداد سوءاً، فهي أزمة إنسانية بالغة الصعوبة، ولهذا السبب نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على المساهمة بـ200 مليون دولار أميركي، التي جرى تقديمها لثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة في هذا الشهر، حيث جرى تقديم 140 مليون دولار أميركي لبرنامج الأغذية العالمي، و40 مليون دولار أميركي لـ(اليونيسيف)، و20 مليون دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية».

وأشادت غراندي بالتمويل الذي تلقاه برنامج الأغذية العالمي، الذي أتاح الحفاظ على حياة ثلاثة ملايين شخص، موضحة أنه سيتم استخدام هذا التمويل المقدم إلى «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة وباء الكوليرا، وتحسين التغذية، وسيكون تأثيره هائلاً جداً.