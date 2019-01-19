مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة يؤكد حرص الحكومة على دعم جهود السلام

المصدر: نيويورك - سبأنت

التقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام المستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وحرص الحكومة على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الصراع، ورفع معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية. وتطرق السفير السعدي إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والجهود التي يبذلها الوفد الحكومي مع مكتب المبعوث الخاص في عمان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، رغم العراقيل التي تختلقها الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى الانتهاكات والخروقات لاتفاق الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية.

من جانبها، أشادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية بالتعاون الذي تبذله الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي، وتقديم المعلومات التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي حول عدم التزام الميليشيات الحوثية بأي اتفاقات سلام.