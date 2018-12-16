قائد محور صعدة: أفشلنا تصعيد الميليشيات

المصدر: عدن - وكالات

قال قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لم تتوقف عن تصعيدها الميداني في عدد من جبهات صعدة، خلال فترة مشاورات السويد، لافتاً إلى أن منتسبي الجيش الوطني اليمني قد تمكنوا من إفشال المحاولات البائسة للميليشيات في استعادة مواقع خسرتها.

ونقل موقع الجيش اليمني، عن قائد محور صعدة قوله، إن قوات الجيش الوطني اليمني بمختلف جبهات المحور، بكامل جهوزيتها لفرض السلام العادل، ومواجهة أي تحركات للميليشيات، لا تنسجم مع مشاورات السلام، بما يكفل إلزامها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيها.

وأشار إلى أن الجيش اليمني على استعداد كامل لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة، وتطهيرها من الميليشيات، إذا لم ترضخ لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216.

وشدد في الوقت ذاته على التزام الجيش بتوجيهات القيادة العسكرية العليا، ممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن صالح، الرامية إلى نشر السلام والاستقرار في كل محافظات الجمهورية اليمنية.