الأحمر يشيد بصمود اليمنيين بصنعاء في مواجهة الميليشيات

المصدر: حضرموت - سبأنت

أشاد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، بصمود وصبر اليمنيين في العاصمة صنعاء، بمختلف فئاتهم، جراء ما يعانونه من ممارسات ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية وهمجيتها المستمرة.

واستمع نائب الرئيس خلال لقائه، أمس، عدداً من الطالبات الناشطات في العاصمة صنعاء، إلى الأوضاع التي يعانيها المواطنون بمختلف فئاتهم، وقصة هروبهن من العاصمة عقب اعتداءات نفذتها الميليشيات إثر انتفاضة الجياع.

ورحّب نائب الرئيس بوجود الطالبات بين إخوانهن في مناطق الشرعية، مشيداً بنضالهن في وجه ميليشيات الإرهاب، التي تخلت عن كل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والتقاليد اليمنية، لتمد يدها بالاعتداء على الجميع من دون التفريق بين مدني أو طفل أو امرأة.

وأكد الفريق الأحمر بأن الشرعية، بدعم التحالف، تهدف إلى رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، واستعادة الدولة الضامنة لحقوق الناس، بعيداً عن همجية الميليشيات ونهبها ومصادرتها للحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الخلاص من همجية الحوثيين في العاصمة وبقية المحافظات، بات قريباً، داعياً كل اليمنيين إلى الالتفاف خلف الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي خلفتها الميليشيات الحوثية.

من جانبهن، عبرت الناشطات عن تقديرهن لنائب الرئيس، ولاهتمام قيادة الشرعية، مشيرات إلى وضع المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وما يتجرعونه من مرارات، وتوق الناس وشغفهم بعودة الدولة وإنهاء وجود الميليشيات.