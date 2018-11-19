نائب الرئيس اليمني يلتقي قيادات جبهة قانية ويشيد بمساندة التحالف

المصدر: مأرب - سبأنت

أشاد نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن صالح، بتضحيات الجيش اليمني بمحافظة البيضاء، مثمناً مساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، قيادات جبهة قانية بحضور محافظ محافظة البيضاء قائد المحور اللواء ناصر الخضر السوادي، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح.

واطلع نائب الرئيس على المستجدات في جبهة قانية، وفي المحافظة بشكل عام، والانتصارات التي يحرزها الجيش في المحافظة.

وقال نائب الرئيس: «إن اللواء مفرح بحيبح جسّد نموذجاً فريداً لليمني الصادق الذي تقدم الصفوف وقدم التضحيات، وقاد بشجاعة منقطعة النظير الأبطال في سبيل حماية الهوية اليمنية، ولن ينسى اليمنيون وتاريخهم هذا الدور البطولي للواء بحيبح ولكل من وقف بوجه ميليشيات الحوثي الإيرانية».

واستمع نائب الرئيس، خلال اللقاء، إلى تقارير عن الأوضاع الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية، وجهود استكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار، مشيداً ببطولات المقاتلين والدعم الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد نائب الرئيس أن خيار السلام هو المبدأ الذي تنتهجه الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ البداية، وخاضت في سبيل ذلك العديد من المشاورات، في وقت يستمر الحوثي بتعنته وصلفه وخروجه عن إرادة وإجماع اليمنيين والعالم، تنفيذاً لرغبة وتوجيهات إيران ومشروعها التخريبي في اليمن والمنطقة.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وبذل أقصى الطاقات في سبيل إرساء الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الذي يتجرع الويلات بفعل انقلاب الميليشيات وممارساتها الإجرامية.