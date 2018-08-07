عدن تشهد عرض أول فيلم محلي

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أول أيام عيد الأضحى المبارك عرض أول فيلم سينمائي محلي بعنوان «10 أيام قبل الزفة»، يدور حول الآثار التي خلفتها الحرب على المجتمع.

وقال مخرج الفيلم عمرو جمال في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن الفيلم الذي يشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما المحلية هو عمل اجتماعي يوضح كيف تلقي الحروب بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط، مشيراً إلى أن الفيلم كان مشروع مسلسل تلفزيوني لم يتم عرضه، وتم العمل على إعادة تنفيذه كفيلم سينمائي.

وبحسب المخرج فإن أحداث الفيلم تدور حول مشروع «تأسيس أسرة» يواجه تحديات وعراقيل سببها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته الحرب، من خلال قالب درامي رفض الإفصاح عن تفاصيله.

وكشف عمرو عن ترتيبات تجرى حالياً لعرض الفيلم في الدول العربية، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات لعرض الفيلم في العاصمة السعودية الرياض في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

وانتشرت في شوارع عدن خلال الأيام الماضية لوحات إعلانية بعنوان «دعوة زفاف مأمون ورشا»، قال المخرج إنها للترويج للفيلم.