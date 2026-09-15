وثائقي ينتقد أغنى رجل في العالم.. وماسك: فيلم كاذب

قال المخرج أليكس غيبني إنه قدم ​الفيلم الوثائقي الطويل «ماسك»، الذي يتناول التأثير الهائل للملياردير إيلون ماسك، بهدف إثارة النقاش حول ​استعادة السلطة من «أقطاب التكنولوجيا».

ويشارك مخرج الأفلام الوثائقية الحائز جائزة الأوسكار، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لحضور العرض الأول للفيلم الوثائقي في أميركا الشمالية. وبدأ غيبني العمل على الفيلم قبل بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووسع نطاقه بعد أن ⁠أصبح ماسك أحد المساعدين المقربين لترامب. وأشار المخرج إلى أن مدة الفيلم كانت في البداية ساعتين، لكنها زادت إلى نحو أربع ساعات. وأضاف غيبني: «آمل أن ‌تكون هذه بداية نقاش لنا جميعاً، ليس فقط للمواطنين في الولايات المتحدة، بل لمواطني دول العالم أجمع، لكي نبدأ في استعادة السلطة من ‌أقطاب التكنولوجيا هؤلاء».

وانتقد ماسك غيبني عبر «إكس»، واصفاً الفيلم بأنه «فيلم كاذب» ومهدداً بمقاضاة المخرج.