مجلس دبي للإعلام يفتح نافذة على ثقافة كازاخستان

ضمن مبادرة «ليالي دبي السينمائية» التي تحتفي بفن السينما عبر فعاليات تُقام على مدار العام في دبي؛ افتتح مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، فعاليات «أسبوع الفيلم الكازاخستاني»، الذي انطلق أول من أمس، احتفاءً بيوم الجمهورية في كازاخستان، ويستمر ثلاثة أيام في «ريل سينما» بدبي مول.

ويقدّم الأسبوع لجمهور دبي نافذة على الثقافة الكازاخية وأساليب السرد القصصي فيها من خلال برنامج يجمع بين فيلم موسيقي يستعيد إرث أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في كازاخستان، وقصة ملهمة تروي قصة شقيقين تفتح أمامهما الرياضة طريقاً لتغيير مسار حياتهما.

وشهد العرض الافتتاحي لـ«أسبوع الفيلم الكازاخستاني» الذي خُصّص لكبار المدعوين، حضور القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، ألماز تاسبولات، والمدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، هشام سلطان العلماء، ومدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع لمجلس دبي للإعلام، سامر المرزوقي، ومخرج ومنتج فيلم «في أحضان السعادة» (Baqyt Qushagynda)، سانات شاباشوف، إلى جانب عدد من الضيوف والشركاء.

ويأتي دعم مجلس دبي للإعلام لتنظيم «أسبوع الفيلم الكازاخستاني» في إطار جهوده لتطوير قطاع إعلامي يتيح للجاليات المقيمة في دبي التعريف بتراثها الثقافي والتواصل مع المجتمع الإماراتي، وإيجاد مساحات مشتركة من خلال القصص التي ترويها السينما. كما يدعم الأسبوع جهود المجلس لعرض أعمال من السينما العالمية في دبي وإقامة شراكات ثقافية وإبداعية طويلة الأمد.

وقال ألماز تاسبولات، إن كازاخستان احتفلت في 25 أكتوبر بيوم الجمهورية، وهو مناسبة وطنية تعكس تاريخ البلاد وهويتها والتزامها ببناء مستقبل قوي ومزدهر. وأوضح أن الاحتفاء بهذه المناسبة في دبي من خلال «أسبوع الفيلم الكازاخستاني» يتيح للجمهور اكتشاف بلاده عبر الحكايات والموسيقى والشخصيات التي تنبض بالحياة على الشاشة، مشيراً إلى أن الأفلام المختارة تعكس ثراء التراث الثقافي الكازاخستاني وتقدّم لمحة عن تجارب أبناء بلاده وتطلعاتهم.

من جانبه، قال هشام سلطان العلماء: «إن أسبوع الفيلم الكازاخستاني يجسّد قدرة السينما على جمع الناس واطلاعهم على الحكايات التي تُشكّل هوية الشعوب، حيث تحتضن دبي جنسيات من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لها مبادرات مثل (ليالي دبي السينمائية) فرصةً لتروي حكاياتها وتحتفي بثقافاتها مع جمهور أوسع».

من ناحيته، قال سامر المرزوقي، إن أسبوع الفيلم الكازاخستاني يقدّم لجمهور دبي حكايات السينما الكازاخية وموسيقاها ومواهبها، مشيراً إلى أن استضافة صنّاع هذه الأفلام تعكس التزام مجلس دبي للإعلام بتعزيز التواصل مع قطاعات صناعة السينما حول العالم. وأضاف أن دبي تتيح لصنّاع الأفلام الوصول إلى جمهور لأعمالهم، وتوفّر بيئة داعمة لإنتاج مشاريعهم المقبلة.

واستُهلّ البرنامج بفيلم «في أحضان السعادة» الذي أخرجه سانات شاباشوف عام 2025، وهو أول فيلم موسيقي باللغة الكازاخية يستند إلى أغانٍ معروفة سبق إصدارها، ويحتفي بإرث الملحّن الكازاخي البارز شامشي كالداياكوف. ويتتبّع الفيلم حكاية باخيت، الشاب الذي يحمل شهادات جامعية عدة، ويعجز عن العثور على عمل، فينتقل مع عائلته من مدينة أريس إلى أستانا، حيث يعمل مساعداً شخصياً لرئيس شركة قابضة بارزة في قطاع النفط، وهناك يجد الحب، قبل أن يضعه القدر أمام خيار بين الحب والحياة.

«في أحضان السعادة» و«البداية»

قدم فيلم «في أحضان السعادة»، أمس، في عرض مجاني للجمهور، فيما يعرض اليوم فيلم الدراما الرياضية «البداية» (Alga)، من إخراج يرنار نورغالييف، ويروي قصة شقيقين ينخرطان في عالم الجريمة عقب وفاة والدهما في ظروف مأساوية إلى أن يتيح لهما مدرّب زائر لألعاب القوى فرصة لتغيير مسار حياتهما. وحصد الفيلم جوائز عدة.

ألماز تاسبولات:

. الأفلام المختارة تعكس ثراء تراثنا وتقدّم لمحة عن تجارب أبناء بلادي وتطلعاتهم.

هشام سلطان العلماء:

. «ليالي دبي السينمائية» فرصة للشعوب لتروي حكاياتها وتحتفي بثقافاتها مع جمهور أوسع.