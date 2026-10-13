«Verity» يتجاوز 114 مليون دولار عالمياً.. و«Digger» لتوم كروز يواجه شبح خسائر تاريخية

شهدت صالات السينما العالمية تبايناً حاداً في أداء الأعمال الكبرى؛ ففي الوقت الذي يواصل فيه فيلم الإثارة والغموض «Verity» للنجمة آن هاثاواي صعوده محققاً 114.5 مليون دولار عالمياً، تلقى فيلم الكوميديا السوداء «Digger» للنجم توم كروز ضربة قوية في شباك التذاكر وسط توقعات بأن تصل خسائره المالية إلى نحو 245 مليون دولار.

«Verity» يتخطى يقترب من رقم قياسي

وعزز فيلم «Verity» المقتبس عن رواية الكاتبة كولين هوفر صدارته التنافسية؛ إذ تمكن من تجاوز عتبة الـ100 مليون دولار ليصبح رابع فيلم لآن هاثاواي يحقق هذا الإنجاز خلال عام 2026، بحصيلة بلغت 54.4 مليون دولار محلياً في أميركا الشمالية و60.1 مليون دولار من الأسواق الدولية.

ورغم انخفاض إيرادات الفيلم بنسبة 62.5% في عطلة نهاية أسبوعه الثانية داخل أميركا الشمالية مسجلاً 12 مليون دولار وسط تباين ردود فعل الجمهور، فإنه بات على بُعد أقل من 10 ملايين دولار لإزاحة فيلم الإثارة والبقاء «The End of Oak Street» (121.6 مليون دولار) ليصبح ثالث أعلى أفلام هاثاواي ربحاً هذا العام.

ميزانية ضخمة وتعثر في الإيرادات

في المقابل، يواجه فيلم «Digger»، الذي أخرجه أليخاندرو غونزاليس إيناريتو وشارك في بطولته جون غودمان وريز أحمد وساندرا هولر وجيسي بليمونز، أزمة تجارية حادة؛ إذ بلغت تكلفة إنتاجه 180 مليون دولار بجانب 100 مليون دولار للحملات التسويقية والترويجية. وأسهم تجاوز جدول التصوير الزمني في مضاعفة النفقات، لتقتصر حصيلته الافتتاحية عالمياً على 20 مليون دولار، قبل أن يصل إجماليه إلى 35.3 مليون دولار مستقراً في المركز الخامس لشباك التذاكر.

ورغم تباين آراء النقاد حول الفيلم الذي يطرح قضايا المناخ في إطار كوميديا سوداء شُبّهت بأسلوب المخرج ستانلي كوبريك، بين مشيد برؤية إيناريتو وأداء كروز ومنتقد للحبكة، إلا أن الأرقام وضعت العمل تحت ضغوط مالية غير مسبوقة.