«المحبوب».. خافيير بارديم في أقسى أدواره بين الندم والمصالحة

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، العرض التقديمي الخاص بالفيلم الإسباني «El ser querido - المحبوب»، بحضور المخرج رودريغو سوروغويين، والنجم خافيير بارديم، والنجمة فيكتوريا لونغو، إلى جانب كاتبة السيناريو إيزابيل بينيا.

ويأتي الحدث في أعقاب المشاركة اللافتة للفيلم في مهرجان «كان» السينمائي، وحظي بعرض استقبله الجمهور بتصفيق استمر أكثر من ثماني دقائق.

ويقدم الفيلم قصة إنسانية تتمحور حول إستيبان مارتينيث، مخرج سينمائي شهير وموهوب، لكنه يحمل ماضياً مثقلاً بالعنف والتجاوزات. يعود إستيبان إلى إسبانيا من أجل تصوير فيلم جديد، ويقرر إسناد دور البطولة إلى ابنته.

ويجسد بارديم شخصية الأب، بينما تؤدي فيكتوريا لونغو دور الابنة، في مواجهة تمثل القلب الدرامي للفيلم.

ومن أكثر عناصر الفيلم تميزاً طريقة تصوير اللقاء الأول بين الأب وابنته، إذ تعمد سوروغويين ألا يجري بارديم ولونغو تدريبات مشتركة مسبقة، وطلب منهما عدم الالتقاء خلال الأشهر التي سبقت التصوير، قبل جمعهما للمرة الأولى أمام الكاميرا في مشهد طويل داخل مطعم. واستمر الارتجال في المشهد نحو ساعة ونصف الساعة، قبل اختصاره في النسخة النهائية للفيلم، في محاولة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العفوية والتوتر الحقيقي بين الشخصيتين.

وقال بارديم في تصريحات تزامنت مع إطلاق الفيلم، إن الشخصية التي يؤديها تحمل إرثاً ثقيلاً من الأخطاء، موضحاً أن القصة بالنسبة إليه تتعلق بالمسؤولية والقدرة على مراجعة الذات، ومحاولة عدم نقل الأعباء والأخطاء إلى الأبناء.