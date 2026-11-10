علياء العامري: «منصة الأفلام» نجحت في إحداث تحول هادئ

تطمح منصة الشارقة للأفلام إلى عدم الاقتصار على الإضاءة على عروض الأفلام، بل البحث عن طرق تضمن لها حياة، ودعم صانعيها، وفتح آفاق جديدة أمامهم، إذ قدمت الدورة التاسعة التي اختتمت، أول من أمس، بعد 10 أيام من العروض، للجمهور مجموعة من الأفلام الإقليمية والدولية المميزة لمخرجين صاعدين ومحترفين من بلدان عدة، وبينما افتتحت الدورة التاسعة بفيلم رسائل (2025) لجوزيف خلوف، كان الختام مع عرض فيلم لاريسا صنصور الطويل الجديد «غرق لم يكتمل» (2026)، الذي يدعو إلى تأمل هشاشة الأشياء وقدرتها على حفظ التاريخ.

وقالت مبرمجة أفلام في مؤسسة الشارقة للفنون، علياء العامري، لـ«الإمارات اليوم»، عن الرؤية الفنية التي توجه اختيار أعمال الدورة الأخيرة: «انطلقنا من سؤال حول الأفلام التي تتسم بلغة سينمائية صادقة وتنبع من تجربة معيشة، لذا فالتنوّع الجغرافي الذي ترونه في البرنامج، من فلسطين ولبنان إلى كازاخستان والمكسيك والهند وهايتي، أتى نتيجة لهذا السؤال، ويكمن القاسم المشترك بين هذه الأفلام في كونها تأتي من أماكن كثيراً ما تُروى حكاياتها من الخارج، بينما يرويها أصحابها بأنفسهم هنا».

وأضافت: «قدّمت الدورة التاسعة أفلاماً إقليمية ودولية مميزة لصنّاع أفلام صاعدين ومحترفين من بلدان عدة، وأتاحت لصنّاع الأفلام والطلبة وعشّاق السينما فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار والإبداع المشترك، مع الإشارة إلى أن الفيلم الذي يتعمّق بصدق في تفاصيل مكانه هو غالباً الأقدر على الوصول للآخرين، فالجمهور لا يحتاج إلى معرفة كل شيء عن سياق الفيلم كي يتأثر به، وإنما يحتاج لأن يشعر بأن ما يراه حقيقي، لذلك لم نبحث عن أفلام مبسّطة للجمهور العالمي، بل عن أفلام تثق بجمهورها».

وعن حضور الذاكرة والتاريخ في فيلم الافتتاح (رسائل)، بينما كان الختام مع فيلم «غرق لم يكتمل» للاريسا صنصور، نوهت علياء العامري بأن الذاكرة حاضرة بلاشك، لكنها تفضل أن تقرأ العلاقة بين الفيلمين من زاوية أخرى، فكلاهما يطرح سؤالاً حول حفظ التاريخ، وليس فقط ماذا نحفظ، إذ إن فيلم «رسائل» يبني تاريخ لبنان من شذرات، وكأنه يقول إن الحكاية الواحدة الكاملة لم تعد ممكنة، وإن الحقيقة تتشكّل من تعدد الأصوات، بينما فيلم لاريسا صنصور يتناول الأشياء بذاتها، مستعرضاً هشاشتها وقدرتها رغم ذلك على أن تحمل ما عجزنا نحن عن حمله. ورأت أن بين الفيلمين مسافة تشبه مسار المهرجان نفسه، أي البدء بالشهادة الجماعية، والانتهاء بالتأمل في ما يبقى بعد أن يصمت الجميع.

وشددت علياء العامري على أن مسؤوليتهم الأولى تجاه الفيلم وصانعه تكمن في عرضه ضمن سياق يحترمه ولا يختزله، فالكثير من هذه الأفلام تأتي من ظروف سياسية واجتماعية صعبة، وثمة ميل دائم بأن يُقدّم الفيلم بوصفه «وثيقة عن قضية»، بينما هو قبل كل شيء عمل فني له خياراته الجمالية الخاصة، لافتة إلى حرصهم على اختيار الأفلام بناء على قيمتها السينمائية أولاً، ثم ترك حيز للحوار بشأنها في لقاءات مع المخرجين، ونقاشات مفتوحة مع الجمهور تتيح فهم السياق من دون أن تتحول إلى محاضرات.

وحول برنامج «مخرج تحت دائرة الضوء» الذي سلط هذا العام الضوء على السينمائي الموريتاني، عبدالرحمن سيساكو، أوضحت علياء العامري أن اختيار سيساكو نبع من أعماله التي تطرح الأسئلة نفسها التي تشغل كثيراً من الأفلام في برنامج هذا العام، ومنها ماذا يعني أن تعيش بين مكانين، وكيف تُروى الحكاية حين يكون العنف جزءاً منها، ومن يمتلك حق روايتها؟

وأردفت: «لعل ما يجعل سيساكو مهماً اليوم في زمن تُستهلك فيه صور المآسي بسرعة، أنه يرفض أن يحوّل شخصياته إلى ضحايا، إذ يمنحهم الكرامة والوقت والصمت».

وعن منح الأفلام، لفتت إلى أن عدد الأعمال مؤشر مهم، لكنه ليس المقياس الحقيقي، معبرة عن سعادتهم باستضافة عروض أولى لعدد من الأفلام في الإمارات ضمن الدورة الأخيرة، معتبرة أن الفيلم الذي يحظى بالدعم ويجد طريقه إلى مهرجانات كبيرة قبل عودته إلى المنصة، يُشكل علامة نجاح، مشددة على أن المقياس الفعلي يظهر بعد سنوات، وباستمرار المخرجين في العمل، وما إذا كانوا وجدوا طريقهم إلى مشروعهم التالي، وما إذا كانوا تمكنوا من بناء علاقات مع منتجين ومهرجانات وجهات تمويل. وأضافت أن ما يحتاج إليه صانع الفيلم بعد عمله الأول أصعب من التمويل الأولي، فهو بحاجة إلى من يرافقه في توزيع فيلمه على المهرجانات، وإلى شبكة علاقات مهنية، وإلى ملاحظات نقدية صادقة تساعده على النمو، فالمرحلة الأكثر هشاشة في مسيرة أي مخرج هي تلك الفجوة بين الفيلم القصير الأول والفيلم الطويل الأول.

وذكرت أنه حين انطلقت المنصة، كانت مساحات عرض السينما المستقلة في الإمارات محدودة جداً، أما اليوم فهناك جمهور يعرف ما يريد، ويأتي ليشاهد أفلاماً من أماكن لم يكن ليصل إليها لولا هذه المنصة، وهناك صنّاع أفلام بدأت رحلتهم هنا. ولعل تجربة بسمة الشريف مثال واضح على ذلك، وهذه المنحة إلى الحضور الدولي ثم التتويج في الشارقة هي ما تطمح لتكراره، فالتحول الذي أحدثته المنصة تراكمي وهادئ، لكنه حقيقي. أما عن الفجوة الأهم التي يسعون إلى سدها، فرأت أنها متعددة ويتصدرها التوزيع، لأن المنصة تنجح في دعم الأفلام وعرضها، لكن كثيراً منها ينتهي مساره بعد جولة المهرجانات، ولا يصل إلى الجمهور الأوسع الذي صُنع من أجله، لذلك رأت أن دورهم في السنوات المقبلة لا يقتصر على عرض الأفلام، بل يمتد إلى البحث عن طرق تضمن لها حياة أطول بعد المهرجان، سواء عبر الشراكات مع منصات العرض ودور السينما المستقلة، أو عبر بناء علاقات أوثق مع الموزعين في المنطقة.

أعمال تستحق

أكدت علياء العامري أن ما يجعلها تتوقف عند فيلم، هو شعورها بأن هناك صوتاً حقيقياً خلفه، ورؤية واضحة وضرورة داخلية جعلت من صناعة هذا الفيلم واقعاً، وأضافت عن لجان تحكيم منصة الشارقة للأفلام، أنها تتم اختيارها قصداً من خلفيات متنوعة، ومن ضمنها مخرجون ومنسقو برامج، ومديرو مهرجانات من المنطقة ومن خارجها، وهذا الاختلاف ليس عائقاً بل الغاية، فحين يتفق أشخاص من خلفيات ثقافية ونقدية مختلفة على أن فيلماً ما يستحق الجائزة، فهذا يعني أن الفيلم تجاوز حدود الذائقة الفردية.