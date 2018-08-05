282 ألف يمني استفادوا من مساعدات «الهلال» في 39 منطقة بالحديدة

المصدر: الحديدة - وام

استفاد نحو 282 ألف يمني معظمهم من الأطفال والنساء في 39 منطقة في محافظة الحديدة من المساعدات الغذائية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في غضون الـ40 يوماً الماضية، في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لإغاثة أهالي المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن.

وتضمنت المساعدات 40 ألفاً و300 سلة غذائية وجاء توزيعها ضمن حملة إماراتية مستمرة لإغاثة 1.7 مليون مواطن في محافظة الحديدة، والمناطق المحيطة بها في إطار جسر إغاثي عاجل للمساهمة في التخفيف من وطأة معاناة الأسر اليمنية وإعادة تطبيع الحياة إلى محافظة الحديدة بعد ثلاث سنوات من التجويع والحصار الحوثي.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، إن الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبذل جهوداً كبيرة، وتتحدى جميع الصعاب في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في المناطق اليمنية المحررة ليتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية لإغاثة الأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

يذكر أن الإمارات أسهمت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مايو 2018 بما يزيد على 3.77 مليارات دولار أميركي تم تخصيصها للمشروعات المستدامة في الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار، لرفع المعاناة عن 13.8 مليون يمني منهم 5.3 ملايين طفل.

كما أعادت بناء 1400 مدرسة و650 مركزاً صحياً تم تدميرها من قبل الميليشيات الحوثية.

وقدمت 500 مليون دولار لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، فضلاً عن مبلغ إضافي 70 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات، كما أنشأت الإمارات مكتباً لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن ليكون رافداً لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.