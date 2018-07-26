ميليشيات الحوثي تستهدف ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

وكشف التحالف العربي تفاصيل الهجوم الحوثي، الذي تعرضت له ناقلة نفط سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن، في تطور يؤكد الخطر الذي تشكله ميليشيات إيران على الملاحة الدولية، وبالتالي أهمية تسليم ميناء الحديدة للشرعية اليمنية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إنه في تمام الساعة الواحدة والربع من صباح أمس، «تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم (حوثي إيراني) بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران».

وأضاف أن محاولة الهجوم باءت بالفشل، لتتدخل «سفن القوات البحرية للتحالف في حينها، ونتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة».

وشدد المالكي على أن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما قد يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية».

وأشار إلى أن «استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيات - ومن يقف خلفها - على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية».

وأكد المالكي استمرار «قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».

تأتي إجراءات التحالف «ضمن الالتزام بدوره الجوهري في جعل اليمن آمناً مستقراً، وإسهامه في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك الاقتصاد العالمي».

ويؤكد الهجوم مرة أخرى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية، لمنع استخدامه قاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.