أبوالغيط يؤكد استمرار دعم الجامعة للشرعية

المصدر: القاهرة - سبأنت

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الموقف العربي ثابت تجاه القضية اليمنية، وهو الموقف نفسه الذي أكدته القمم العربية من خلال قرارات وتوصيات الجامعة العربية على جميع المستويات.

وقال أبوالغيط خلال لقائه، أمس، السفير اليمني لدى مصر الدكتور محمد مارم، إن موقف الجامعة العربية موحد وجامع بتفويض التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن للوقوف إلى جانب مطالب استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216.

وجدّد موقف جامعة الدول العربية مع مطالب الشعب اليمني ورؤية الشرعية اليمنية في تحقيق السلام العادل والمستدام، وإيقاف عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية بأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية وأمنها القومي.