التحالف: لدينا أدلة تؤكد وجود خبراء أجانب لتدريب الميليشيات

المصدر: الرياض - وام

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، امتلاك قوات التحالف أدلة على وجود خبراء عسكريين أجانب، لتدريب أفراد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة، مشيراً خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي القوات المسلحة بالرياض، إلى «تورط تنظيم (حزب الله) الإرهابي في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف خمسة مواقع منها، بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة».

وحول العمل الإنساني في اليمن، خلال الأيام الماضية، أوضح العقيد المالكي أن عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في الفترة من 26 مارس 2015، إلى التاسع من يونيو 2018، بلغت 26 ألفاً و997 تصريحاً.

وعن العمليات العسكرية في الداخل اليمني، أكد المالكي أن الإنجازات تتواصل، مشيراً إلى الانتصارات المتواصلة في عدد من الجبهات، على غرار التحرك المستمر في صعدة باتجاه مركز المحافظة، بعد تطهير جملة من المناطق في تلك المحافظة، وهي الحال على مستوى العمليات العسكرية في محافظتي تعز والبيضاء.

ولفت إلى استخدام ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، النساء اليمنيات وتجنيدهن في صفوف المقاتلين بعد مقتل الأزواج والأبناء، مستغلة المرأة اليمنية بشعار الثأر للابن أو الزوج، موضحاً أن الميليشيات أهانت المرأة اليمنية بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن، وهذا دليل على همجية الميليشيات وتجاهلها للعرف والقانون الدولي، فهي لم تكتفِ بانتهاك براءة الأطفال عبر تجنيدهم في صفوفها، بل هاهي اليوم تنتهك أنوثة المرأة بشكل سافر.

وعن العمل العسكري على الحدود الشمالية لليمن المتاخمة لحدود المملكة الجنوبية، قال العقيد المالكي إن معظم هذه المناطق جرى تطهيرها من عبث الميليشيات، في حين لاتزال المحاولات البائسة منها بإطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات باتجاه المملكة بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه جرى اعتراض صاروخين بالستيين، أطلقا من الداخل اليمني باتجاه المملكة خلال الأسبوع الجاري.