"أفقر رئيس في العالم" يستسلم للسرطان.. وهذه وصيته

أعلن رئيس الأوروغواي السابق خوسيه موخيكا (90 عاماً)، المصاب بسرطان المريء، في مقابلة صحافية، أن المرض انتشر إلى كبده، وقال إنه "يموت".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأوروغوايانية "بوسكيدا"، قال الرجل الذي عرف بلقب «أفقر رئيس بالعالم»، أن أخبث الأمراض انتشر في جسمه ووصل إلى الكبد، ولم يعد يقوى عليه.

وقال خوسيه موخيكا، الرئيس من 2010 إلى 2015 للأوروغواي: «انتهت دورة حياتي، وأنا أحتضر الآن، وللمحارب حق بالراحة»، وفق ما نقلت عنه مجلة Búsqueda الصادرة كل خميس في مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي، المعروفة بلقب سويسرا أميركا اللاتينية.

والمعروف عن موخيكا أنه رفض الإقامة في القصر الرئاسي بعد انتخابه، وكان يتبرع بـ 90% من راتبه البالغ 4000 دولار للجمعيات الخيرية حين كان رئيسا.

كما ظل يعيش في بيت أكثر من عادي، في مزرعة صغيرة مع زوجته وكلبته، ويذهب إلى القصر الرئاسي بسيارة فولكس فاغن موديل 1987 يقودها بنفسه، وبالكاد تساوي 1200 دولار حاليا.

أما عن مرضه، فأجرى 32 جلسة علاج إشعاعي ثم كيماوي، اختفى الورم بعدهما مبدئيا، لكنه عاد محتدما أكثر بالكبد قبل شهرين.

وقال موخيكا: «أنا لن أتمكن من إيقافه، لأني مسن ولن أتحمل بعد الآن العلاج أو الجراحة»، وشرح أنه طلب من الأطباء عدم جعله يعاني «من أجل لا شيء، فعندما يأتي دوري سأموت» وفق تعبيره في المقابلة.

وأكد أفقر رئيس بالعالم «ما أطلبه هو أن أترك وحدي، وأرغب في أن أموت في مزرعتي، وأن يكون مثواي الأخير تحت ترابها بجانب كلبتي مانويلا».