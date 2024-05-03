حادث مروع.. شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان (فيديو)
أظهر مقطع فيديو حادث مأساوي في منطقة سوزاك #بقيرغيزستان، حيث اصطدمت شاحنة بعدما تركها قائدها بدون فرامل، بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.
وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة حوالي 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.
وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و 16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.
🚨 شاحنة تدهس حشداً من تلاميذ المدارس في قيرغيزستان 🇰🇬— كوكتيل (@groups1434) May 3, 2024
في منطقة سوزاك، خلال حدث ما. فجأة نزلت شاحنة على تلة ودهست حشداً من الأطفال.
في المجموع، أصيب 28 تلميذا ومعلما، وتم نقل 18 شخصا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في العناية المركزة 😢
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