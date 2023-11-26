السيدة الأرجنتينية الأولى المقبلة ممثلة كوميدية ماهرة

السيدة الأرجنتينية المقبلة فاطمة فلوريس، 42 عاما، ممثلة كوميدية ومضيفة برامج الألعاب، نالت قدرا كبيرا من الشهرة منذ سنوات من خلال تقمصها شخصيات سياسية، بما في ذلك نائبة الرئيس المنتهية ولايتها كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

ومن المقرر الآن أن تسير على خطى زوجة الرئيس السابق، إيفا "إيفيتا" بيرون، والتي كانت ممثلة أيضا، وستصبح فلوريس السيدة الأولى عندما يتولى زوجها الليبرالي خافيير مايلي، 53 عامًا، منصب الرئيس الشهر المقبل.

وقالت فلوريس، واسمها الحقيقي ماريا يوجينيا فلوريس، الأسبوع الماضي: “سأرافقه عاطفيا وعاطفيا وجسديا. ."أشعر وكأنني امرأة مكتملة."

لكنها وقفت على هامش مسيرات حملة مايلي، وظهرت في الغالب خارج المسرح ولم تظهر في المشهد العام على الإطلاق. لقد كانت غائبة عن الضجة عندما أدلى زوجها بصوته، ولم يذكرها بشكل خاص في خطاب فوزه.

وبدلا من ذلك، بعد فوزه في جولة الإعادة الرئاسية بنسبة 55.7 في المائة من الأصوات، قدم مايلي الشكر لأخته، التي يشير إليها باسم "إل جيفي" واصفا إياها ب"المهندسة العظيمة" لحملته.

وقال مايلي أمام حشد من الناس وهم يهتفون "لولاها، لم يكن أي من هذا ممكنا". وتدير كارينا مايلي جدول أعمال شقيقها وأموال حزبه الليبرالي، والأهم من ذلك، أنها تفاوضت على تحالف حاسم مع الرئيس السابق موريسيو ماكري قبل جولة الإعادة.

وفي الوقت نفسه، كان دور فلوريس "معتدلًا وثانويًا"، وفقًا للمنظر السياسي الأرجنتيني والأستاذ بجامعة سان أندريس في بوينس آيرس، دكتور خوليو مونتيرو. وقال مايلي - وهو خبير اقتصادي ومحلل تلفزيوني سابق - ذات مرة إن أخته ستشغل منصب السيدة الأولى. وقال: "إنها الشخص الذي يعرفني بشكل أفضل، ويجب أن يكون لديك دائمًا شخص تقدم التقارير إليه إنها أختي."

على الرغم من أن فلوريس كانت معروفة بموهبتها الكوميدية - حيث فازت بجائزتين من أبرز الجوائز في البث الإذاعي الأرجنتيني في عامي 2013 و2015 - إلا أن نجمها صعد بفضل صعود نجم زوجها. وقال أحد مؤيدي مايلي، "بصراحة، لم أكن أعرفها قبل علاقتها بمايلي".

وعلى مدار هذا العام، ضاعفت عدد متابعيها على إنستغرام من 600 ألف في يناير إلى 1.2 مليون بعد الانتخابات، وحظيت الأحداث التي حضرتها مع الرئيس المنتخب بتغطية إعلامية كبيرة من قِبَل فريقه الإعلامي البارع.

وتقلد فلوريس شصخيات المشاهير مثل مادونا، ونالت احترام الجمهور لمسيرتها المهنية وأخلاقيات العمل التي حققتها، ومن المفهوم أنها تحظى بتأييد أنصار مايلي.