مادورو وزوجته يدفعان ببراءتهما من اتهامات أميركية بالتعذيب

دفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اليوم الخميس، ببراءتهما من اتهامات جديدة بالتعذيب وجهتها إليهما الولايات المتحدة إثر إلقاء القبض عليهما في عملية عسكرية في كراكاس في يناير.

ومثل الزوجان أمام محكمة في نيويورك، بعدما اتهمهما الادعاء الأسبوع الماضي بارتكاب أعمال تعذيب بحق محتجزين في فنزويلا، بينهم مواطنون أميركيون.

ووصف مادورو الذي سبق أن اعتبر نفسه "أسير حرب"، الاتهامات الجديدة بأنها "ادعاءات كاذبة".

ويواجه مادورو وزوجته أساساً اتهامات بالاتجار بالمخدرات وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.وبحسب لائحة الاتهام، فهما استخدما التعذيب بهدف "ترهيب خصومهما ومضايقتهم وتحييدهم، بما في ذلك من خلال عمليات الخطف".