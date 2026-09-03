مادورو يطلب إسقاط تهم المخدرات الأميركية بناء على حصانته الرئاسية

طلب الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قاض أميركي إسقاط تهم الاتجار بالمخدرات الموجهة إليهما، بناء على تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيسا وسيدة أولى لدولة ذات سيادة.

وفي مذكرة أعدها محاموه الثنائي الفنزويلي وأرسلت الى القاضي الأميركي ليل الأربعاء، اعتبر مادورو أن المحكمة الأميركية "لا تتمتع بالولاية القضائية" لمحاكمته وزوجته.

ويُحتجز مادورو وفلوريس في سجن في بروكلين منذ أن اعتقلتهما القوات الأميركية في عملية عسكرية في كراكاس في الثالث من يناير.

ودفع مادورو وفلوريس ببراءتهما من تهم فدرالية أميركية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة في نيويورك جلسة في السابع من نوفمبر للنظر في طلبهما إسقاط التهم، فيما حُدد موعد محاكمتهما في يونيو 2027.